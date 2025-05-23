Українські тенісистки дізнались суперниць на Ролан Гаррос

До числа сіяних потрапили дві українки.

Українські тенісистки дізнались суперниць на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу - Ролан Гаррос, другому в сезоні турнірі серії Grand Slam.

Про це повідомляє Укрінформ.

До числа сіяних потрапили українки Еліна Світоліна (№13), та Марта Костюк (№26).

У першому колі суперницею Світоліної буде Зейнеп Сенмез з Туреччини (№76), в той час як Костюк зустрінеться з переможницею кваліфікації.

Даяна Ястремська (№48) зіграє з австралійкою Дестані Аява (№157), а Ангеліна Калініна (№83) - з вірменкою Еліною Аванесян (№40).

Крім того, у фінал відбору Ролан Гаррос пробилися Юлія Стародубцева та Анастасія Соболєва. Вони розіграють путівки до основної сітки змагань 23 травня.

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу триватиме до 8 червня.