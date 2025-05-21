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Магнус Карлсен встановив рекорд за кількістю суперників в онлайн-партії

Найвидатнішому гросмейстеру в історії протистояли одразу 143 тисячі людей.

Магнус Карлсен встановив рекорд за кількістю суперників в онлайн-партії
Магнус Карлсен
Фото: EPA/UPG

Найкращий шахіст в історії за версією FIDE Магнус Карлсен побив рекорд щодо кількості суперників в онлайн-грі - йому водночас протистояли 143 тисячі користувачів мережі.

Як пише The Guardian, норвежець провів поєдинок, який було анонсовано як "Карлсен проти світу". Ентузіасти шахів голосували за кожен наступний хід, а ліміт часу на кожну дію становив 24 години. Матч, який проводився за правилами фрістайл (розміщення фігур у першому та останньому ряду випадково обирає комп'ютер) зрештою тривав 46 днів.

Найцікавіше, що сильнішого історична партія так і не виявила - Карлсен, вважаючись величезним фаворитом, мав перевагу у дебюті, але згодом так і не зміг поліпшити позицію. Тож після 32 ходів було досягнуто нічиєї. 
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