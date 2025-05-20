Формула-1. Гран-прі Італії: Ферстаппен на досвіді здобуває перемогу

Королівські перегони нарешті дісталися Європи. Сьомий етап Формули-1 відбувся на легендарному автодромі Енцо та Діно Феррарі в Італії й подарував вболівальникам весь спектр емоцій, в найкращих італійських традиціях.

Аварія Цуноди

Ще до початку основної гонки трапився доволі таки моторошний інцидент за участі пілота «Ред Булл». Під час кваліфікації Юкі Цунода не впорався з керуванням і на швидкісному шостому повороті вилетів в огорожу – болід японця перевернуся, втім пілот зміг самотужки вибратись з-під автівки.

Grateful to see Yuki Tsunoda walk away from this enormous shunt in Q1#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/hsviPlI66P — Formula 1 (@F1) May 17, 2025

Його життю нічого не загрожує. Ба більше, японець обійшовся хіба що переляком, чого не скажеш про його болід, який виглядав доволі таки понівеченим.

Фото: x.com/F1 Машина пілота Юкі Цуноди

Траса в Імолі – одна з найскладніших і, як наслідок – найнебезпечніших у Формулі-1. На щастя, історія Цуноди закінчилась добре, а от у 1994 році саме тут стався переломний момент для королівських перегонів. Під час Гран-прі Сан-Марино не впорались із керуванням та загинули пілоти Роланд Ратценбергер та Айртон Сенна. Після цієї трагедії керівництво Формули-1 кардинально переглянуло питання безпеки.

Перемога Ферстаппена

Востаннє Ферстаппен перемагав ще у Японії… Далі ми спостерігали за домінуванням «Макларена» та Піастрі. Усе змінилося на італійській землі. Чинний чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен знову святкував перемогу.

Фото: EPA/UPG Макс Ферстаппен після перемоги

Варто відзначити, що цю звитягу Макс здобув на досвіді – нідерландець стартував другим, втім вже на перших метрах скористався боротьбою Піастрі та Рассела й очолив пелотон. Цей момент врешті став ключовим у гонці. У підсумку Ферстаппен виграв гонку. Його відрив від Норріса склав цілих 6 секунд.

Фото: EPA/UPG Макс Ферстаппен на Гран-прі Італії

Для Оскара Піастрі натомість цей етап пройшов не так, як би він хотів. Австралієць стартував із поул позиції, втім сумнівна стратегія його команди забезпечила Піастрі лише третє місце у цих перегонах.

Хоч Макс в Італії переміг, пілоти «Макларен» продовжують зберігати лідерство як у загальному заліку, так і в Кубку конструкторів.

Залік Формули-1 після Гран-прі Італії (п’ятірка кращих):

Оскар Піастрі («Макларен») — 146 очко; Ландо Норріс («Макларен») — 133; Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 124; Джордж Расселл («Мерседес») — 99; Шарль Леклер («Феррарі») — 61.

TEAM STANDINGS AFTER SEVEN ROUNDS



➡️ Red Bull now just 16 points behind Mercedes

➡️ Williams hadn't scored a point this time last year #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/3VgnFoyvsr — Formula 1 (@F1) May 18, 2025

Кубок конструкторів після Гран-прі Італії (п’ятірка кращих):

«Макларен» – 279 очок; «Мерседес» – 147; «Ред Булл» – 131; «Феррарі» – 114; «Вільямс» – 51.

Американські гірки від «Феррарі»

Повертаємося до наших баранів… Хоч цей етап є домашнім для «Феррарі», пілоти «Скудерії» змусили понервувати рідні трибуни.

Фото: EPA/UPG Трибуни в Емілії-Романьї

Усе почалося ще у кваліфікації, яку буквально провалили Гемілтон і Леклер. У другому сегменті кваліфікації пілоти не змогли змусити шини працювати як слід, що призвело до подвійного вильоту та старту з 11-го та 12-го місць відповідно.

Здавалось, на цьому гонка для «Феррарі» закінчена, але пілоти почали проявляти себе в основному заїзді. Гемілтон, який стартував 12-м, зумів вдало скористатися віртуальною та звичайною машиною безпеки, тому фінішував четвертим. Його партнер по команді Шарль Леклер теж зумів відіграти позиції та приїхав шостим.

Фото: EPA/UPG Льюїс Гемілтон під час гонки

Після гонки Гемілтон не приховував свого щастя.

«Я точно не очікував, що ми сьогодні фінішуємо четвертими. Я не знав, де ми опинимося, оскільки ми були так далеко позаду (у кваліфікації), але машина почувалася чудово, команда виконала фантастичну роботу зі стратегією, вони були бездоганні. Загалом це було чудово. Я сподівався на кілька додаткових кіл, які ми втратили під машиною безпеки, інакше ми могли б поборотися за подіум», – сказав Гемілтон після гонки.

Невдача Антонеллі

Ми вже звикли на кожному етапі дивуватися молодому Антонеллі та говорити про його нові досягнення, але не цього разу.

Гран-прі Емілії-Романьї став першим домашнім етапом для 18-річного італійця. Андреа навіть запросив на гонку своїх однокласників, втім тріумфу не сталось. На 44-му колі дистанції пілота підвела машина, тож Антонеллі вимушений був зійти з перегонів.

Фото: EPA/UPG Фанати Кімі Антонеллі на Гран-прі Італії

Однак, не варто засмучуватися. У молодого Андреа ще буде шанс проявити себе перед однокласниками та італійською публікою. Вже у вересні пройде ще один італійський етап – в Монці.

Пілоти тим часом вирушають у Монако. Саме там відбудеться восьмий етап сезону. Головна гонка Гран-прі запланована на 25 травня.