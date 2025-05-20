Формула-1. Гран-прі Італії: Ферстаппен на досвіді здобуває перемогу

Аварія Цуноди
Ще до початку основної гонки трапився доволі таки моторошний інцидент за участі пілота «Ред Булл». Під час кваліфікації Юкі Цунода не впорався з керуванням і на швидкісному шостому повороті вилетів в огорожу – болід японця перевернуся, втім пілот зміг самотужки вибратись з-під автівки.
Grateful to see Yuki Tsunoda walk away from this enormous shunt in Q1#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/hsviPlI66P— Formula 1 (@F1) May 17, 2025
Його життю нічого не загрожує. Ба більше, японець обійшовся хіба що переляком, чого не скажеш про його болід, який виглядав доволі таки понівеченим.
Траса в Імолі – одна з найскладніших і, як наслідок – найнебезпечніших у Формулі-1. На щастя, історія Цуноди закінчилась добре, а от у 1994 році саме тут стався переломний момент для королівських перегонів. Під час Гран-прі Сан-Марино не впорались із керуванням та загинули пілоти Роланд Ратценбергер та Айртон Сенна. Після цієї трагедії керівництво Формули-1 кардинально переглянуло питання безпеки.
Перемога Ферстаппена
Востаннє Ферстаппен перемагав ще у Японії… Далі ми спостерігали за домінуванням «Макларена» та Піастрі. Усе змінилося на італійській землі. Чинний чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен знову святкував перемогу.
Варто відзначити, що цю звитягу Макс здобув на досвіді – нідерландець стартував другим, втім вже на перших метрах скористався боротьбою Піастрі та Рассела й очолив пелотон. Цей момент врешті став ключовим у гонці. У підсумку Ферстаппен виграв гонку. Його відрив від Норріса склав цілих 6 секунд.
Для Оскара Піастрі натомість цей етап пройшов не так, як би він хотів. Австралієць стартував із поул позиції, втім сумнівна стратегія його команди забезпечила Піастрі лише третє місце у цих перегонах.
Хоч Макс в Італії переміг, пілоти «Макларен» продовжують зберігати лідерство як у загальному заліку, так і в Кубку конструкторів.
Залік Формули-1 після Гран-прі Італії (п’ятірка кращих):
- Оскар Піастрі («Макларен») — 146 очко;
- Ландо Норріс («Макларен») — 133;
- Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 124;
- Джордж Расселл («Мерседес») — 99;
- Шарль Леклер («Феррарі») — 61.
TEAM STANDINGS AFTER SEVEN ROUNDS— Formula 1 (@F1) May 18, 2025
➡️ Red Bull now just 16 points behind Mercedes
➡️ Williams hadn't scored a point this time last year #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/3VgnFoyvsr
Кубок конструкторів після Гран-прі Італії (п’ятірка кращих):
- «Макларен» – 279 очок;
- «Мерседес» – 147;
- «Ред Булл» – 131;
- «Феррарі» – 114;
- «Вільямс» – 51.
Американські гірки від «Феррарі»
Повертаємося до наших баранів… Хоч цей етап є домашнім для «Феррарі», пілоти «Скудерії» змусили понервувати рідні трибуни.
Усе почалося ще у кваліфікації, яку буквально провалили Гемілтон і Леклер. У другому сегменті кваліфікації пілоти не змогли змусити шини працювати як слід, що призвело до подвійного вильоту та старту з 11-го та 12-го місць відповідно.
Здавалось, на цьому гонка для «Феррарі» закінчена, але пілоти почали проявляти себе в основному заїзді. Гемілтон, який стартував 12-м, зумів вдало скористатися віртуальною та звичайною машиною безпеки, тому фінішував четвертим. Його партнер по команді Шарль Леклер теж зумів відіграти позиції та приїхав шостим.
Після гонки Гемілтон не приховував свого щастя.
«Я точно не очікував, що ми сьогодні фінішуємо четвертими. Я не знав, де ми опинимося, оскільки ми були так далеко позаду (у кваліфікації), але машина почувалася чудово, команда виконала фантастичну роботу зі стратегією, вони були бездоганні. Загалом це було чудово. Я сподівався на кілька додаткових кіл, які ми втратили під машиною безпеки, інакше ми могли б поборотися за подіум», – сказав Гемілтон після гонки.
Невдача Антонеллі
Ми вже звикли на кожному етапі дивуватися молодому Антонеллі та говорити про його нові досягнення, але не цього разу.
Гран-прі Емілії-Романьї став першим домашнім етапом для 18-річного італійця. Андреа навіть запросив на гонку своїх однокласників, втім тріумфу не сталось. На 44-му колі дистанції пілота підвела машина, тож Антонеллі вимушений був зійти з перегонів.
Однак, не варто засмучуватися. У молодого Андреа ще буде шанс проявити себе перед однокласниками та італійською публікою. Вже у вересні пройде ще один італійський етап – в Монці.
Пілоти тим часом вирушають у Монако. Саме там відбудеться восьмий етап сезону. Головна гонка Гран-прі запланована на 25 травня.