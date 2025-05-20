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Формула-1. Гран-прі Італії: Ферстаппен на досвіді здобуває перемогу

Королівські перегони нарешті дісталися Європи. Сьомий етап Формули-1 відбувся на легендарному автодромі Енцо та Діно Феррарі в Італії й подарував вболівальникам весь спектр емоцій, в найкращих італійських традиціях.

Про перемогу Ферстаппена «на класі», «лихоманку» «Феррарі», провал Антонеллі та жахливу аварію Цуноди – у підсумках Гран-прі Емілії-Романьї.

Формула-1. Гран-прі Італії: Ферстаппен на досвіді здобуває перемогу
Макс Ферстаппен очолює пелетон
Фото: EPA/UPG

Аварія Цуноди

Ще до початку основної гонки трапився доволі таки моторошний інцидент за участі пілота «Ред Булл». Під час кваліфікації Юкі Цунода не впорався з керуванням і на швидкісному шостому повороті вилетів в огорожу – болід японця перевернуся, втім пілот зміг самотужки вибратись з-під автівки. 

Його життю нічого не загрожує. Ба більше, японець обійшовся хіба що переляком, чого не скажеш про його болід, який виглядав доволі таки понівеченим. 

Машина пілота Юкі Цуноди
Фото: x.com/F1
Машина пілота Юкі Цуноди

Траса в Імолі – одна з найскладніших і, як наслідок – найнебезпечніших у Формулі-1. На щастя, історія Цуноди закінчилась добре, а от у 1994 році саме тут стався переломний момент для королівських перегонів. Під час Гран-прі Сан-Марино не впорались із керуванням та загинули пілоти Роланд Ратценбергер та Айртон Сенна. Після цієї трагедії керівництво Формули-1 кардинально переглянуло питання безпеки.

Перемога Ферстаппена

Востаннє Ферстаппен перемагав ще у Японії… Далі ми спостерігали за домінуванням «Макларена» та Піастрі. Усе змінилося на італійській землі. Чинний чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен знову святкував перемогу. 

Макс Ферстаппен після перемоги
Фото: EPA/UPG
Макс Ферстаппен після перемоги

Варто відзначити, що цю звитягу Макс здобув на досвіді – нідерландець стартував другим, втім вже на перших метрах скористався боротьбою Піастрі та Рассела й очолив пелотон. Цей момент врешті став ключовим у гонці. У підсумку Ферстаппен виграв гонку. Його відрив від Норріса склав цілих 6 секунд. 

Макс Ферстаппен на Гран-прі Італії
Фото: EPA/UPG
Макс Ферстаппен на Гран-прі Італії

Для Оскара Піастрі натомість цей етап пройшов не так, як би він хотів. Австралієць стартував із поул позиції, втім сумнівна стратегія його команди забезпечила Піастрі лише третє місце у цих перегонах. 

Хоч Макс в Італії переміг, пілоти «Макларен» продовжують зберігати лідерство як у загальному заліку, так і в Кубку конструкторів. 

Залік Формули-1 після Гран-прі Італії (п’ятірка кращих):

  1. Оскар Піастрі («Макларен») — 146 очко;
  2. Ландо Норріс («Макларен») — 133;
  3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 124;
  4. Джордж Расселл («Мерседес») — 99;
  5. Шарль Леклер («Феррарі») — 61.

Кубок конструкторів після Гран-прі Італії (п’ятірка кращих):

  1. «Макларен» – 279 очок;
  2. «Мерседес» – 147;
  3. «Ред Булл» – 131;
  4. «Феррарі» – 114;
  5. «Вільямс» – 51.

Американські гірки від «Феррарі»

Повертаємося до наших баранів… Хоч цей етап є домашнім для «Феррарі», пілоти «Скудерії» змусили понервувати рідні трибуни. 

Трибуни в Емілії-Романьї
Фото: EPA/UPG
Трибуни в Емілії-Романьї

Усе почалося ще у кваліфікації, яку буквально провалили Гемілтон і Леклер. У другому сегменті кваліфікації пілоти не змогли змусити шини працювати як слід, що призвело до подвійного вильоту та старту з 11-го та 12-го місць відповідно.

Здавалось, на цьому гонка для «Феррарі» закінчена, але пілоти почали проявляти себе в основному заїзді. Гемілтон, який стартував 12-м, зумів вдало скористатися віртуальною та звичайною машиною безпеки, тому фінішував четвертим. Його партнер по команді Шарль Леклер теж зумів відіграти позиції та приїхав шостим.

Льюїс Гемілтон під час гонки
Фото: EPA/UPG
Льюїс Гемілтон під час гонки

Після гонки Гемілтон не приховував свого щастя. 

«Я точно не очікував, що ми сьогодні фінішуємо четвертими. Я не знав, де ми опинимося, оскільки ми були так далеко позаду (у кваліфікації), але машина почувалася чудово, команда виконала фантастичну роботу зі стратегією, вони були бездоганні. Загалом це було чудово. Я сподівався на кілька додаткових кіл, які ми втратили під машиною безпеки, інакше ми могли б поборотися за подіум», – сказав Гемілтон після гонки. 

Невдача Антонеллі

Ми вже звикли на кожному етапі дивуватися молодому Антонеллі та говорити про його нові досягнення, але не цього разу. 

Гран-прі Емілії-Романьї став першим домашнім етапом для 18-річного італійця. Андреа навіть запросив на гонку своїх однокласників, втім тріумфу не сталось. На 44-му колі дистанції пілота підвела машина, тож Антонеллі вимушений був зійти з перегонів. 

Фанати Кімі Антонеллі на Гран-прі Італії
Фото: EPA/UPG
Фанати Кімі Антонеллі на Гран-прі Італії

Однак, не варто засмучуватися. У молодого Андреа ще буде шанс проявити себе перед однокласниками та італійською публікою. Вже у вересні пройде ще один італійський етап – в Монці. 

Пілоти тим часом вирушають у Монако. Саме там відбудеться восьмий етап сезону. Головна гонка Гран-прі запланована на 25 травня.

Діана Звягінцева
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