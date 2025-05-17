Фаворит Джиро д'Італія Рогліч знову вдягнув рожеву майку лідера

На першому гран-турі велошосейного сезону Джиро д'Італія відбулася очікувана зміна лідера - головний фаворит змагань Прімож Рогліч очолив загальний залік після сьомого етапу.

Мадс Педерсен, який здобув на цьогорічній Джиро вже три перемоги, поступився словенцю рожевою майкою завдяки вдалій роботі Рогліча на 12-кілометровому підйомі. Першим на фініші був іспанець Хуан Аюсо, але титулованому капітану команди "Ред Булл - Бора - Хансгроє" вистачило й четвертого результату для лідерства у класифікації.

Далі на гонщиків чекає два простіших етапи та день відпочинку, після чого роздільний старт у Пізі. Джиро триватиме до 1 червня, коли відбудеться заключний етап дружби у Римі.