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Фаворит Джиро д'Італія Рогліч знову вдягнув рожеву майку лідера

Словенець очолив класифікацію після сьомого етапу.

Фаворит Джиро д'Італія Рогліч знову вдягнув рожеву майку лідера
Прімож Рогліч вдягає рожеву майку лідера
Фото: EPA/UPG

На першому гран-турі велошосейного сезону Джиро д'Італія відбулася очікувана зміна лідера - головний фаворит змагань Прімож Рогліч очолив загальний залік після сьомого етапу.

Мадс Педерсен, який здобув на цьогорічній Джиро вже три перемоги, поступився словенцю рожевою майкою завдяки вдалій роботі Рогліча на 12-кілометровому підйомі. Першим на фініші був іспанець Хуан Аюсо, але титулованому капітану команди "Ред Булл - Бора - Хансгроє" вистачило й четвертого результату для лідерства у класифікації. 

Далі на гонщиків чекає два простіших етапи та день відпочинку, після чого роздільний старт у Пізі. Джиро триватиме до 1 червня, коли відбудеться заключний етап дружби у Римі.      
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