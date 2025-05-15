Українська легкоатлетка Бех-Романчук отримала тимчасове відсторонення через позитивний допінг-тест

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук отримала тимчасове відсторонення через позитивний допінг-тест, передає “Трибуна” зі посиланням на Athletics Integrity Unit – незалежну організацію по боротьбі з допінгом у легкій атлетиці.

Причина відсторонення – наявність/використання тестостерону в допінг-пробі.

16 травня українка мала взяти участь у потрійному стрибку на етапі «Діамантової ліги» у Досі. Для неї це був би перший старт у сезоні.

Після Олімпіади-2024 Бех-Романчук брала паузу у виступах.