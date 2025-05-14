«Шахтар» на центральному стадіоні в Житомирі переміг «Динамо» – 6:5 у серії пенальті (1:1 після 120 хвилин гри) у фіналі Кубка України з футболу.

Про це повідомила пресслужба «гірників».

У першому таймі «Динамо» вийшло вперед: Андрій Ярмоленко відгукнувся на простріл Владислава Дубінчака і пробив у правий кут воріт Дмитра Різника.

Фото: fcdynamo.com Андрій Ярмоленко (ліворуч) бореться за м'яч проти Миколи Матвієнка

«Гірники» змогли відігратися на 64 хвилині. Бразильський вінгер Аліссон знайшов навісом Еліаса, який зміг пробити у ворота Руслана Нещерета.

Фото: shakhtar.com "Динамо" – "Шахтар"

Переможця після 120 хвилин гри команди не виявили, тому відбулася серія пенальті. Перші 5 ударів були точними у виконанні футболістів обох команд. Перший і єдиний промах на рахунку Олександра Караваєва.

Після перемоги «Шахтар» зміг вдруге поспіль виграти Кубок України та додав до власного активу 15 трофей КУ.

«Динамо» має в активі 13 перемог у фіналах Кубка України з футболу.

Нагадаємо, «Динамо» очолює УПЛ після 28 турів – 68 очок після 28 матчів.