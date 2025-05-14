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Світоліна поступилася у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Римі

Усе вирішив тайбрейк у третій партії.

Світоліна поступилася у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Римі
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступи на престижному турнірі серії WTA 1000 у Римі. У чвертьфіналі наша співвітчизниця не змогла здолати опір американки Пейтон Стернс.

Це була перша особиста зустріч спортсменок, і представниця США на диво впевнено виграла перший сет 6:2 і повела у другому. Проте Світоліна відіграла кілька прихованих матчболів, зрівняла рахунок і вирвала партію 6:4. 

У вирішальному сеті Еліна володіла перевагою 3:0, проте Стернс надолужила згаяне. Гра перейшла у тайбрейк, де сильнішою все ж виявилася американка. Тенісистки провели на корті виснажливі 2 години та 38 хвилин.

Вже 25 травня у Парижі стартує другий турнір Великого Шолому у сезоні - Ролан Гаррос. 
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