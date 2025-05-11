​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
Трамп прокоментував заяву посольства США про ймовірну повітряну атаку
Трамп прокоментував заяву посольства США про ймовірну повітряну атаку
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
У Києві відбулося засідання "коаліції охочих" (оновлено)
У Києві відбулося засідання "коаліції охочих" (оновлено)
МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
​Поки не війна: Індія і Пакистан знову воюють, але поки що прагнуть уникнути ескалації
​Поки не війна: Індія і Пакистан знову воюють, але поки що прагнуть уникнути ескалації
ГоловнаСпорт

Капітан збірної з карате Чоботар про "срібло" ЧЄ: "Хороший результат, але не достатній для мене"

У фіналі Чемпіонату Європи він поступився представнику Хорватії Івану Квесичу. 

Український каратист, капітан збірної України Валерій Чоботар ексклюзивно для LB.ua підбив підсумки виступів на європейській першості

«Загалом спорт – це емоції. Будь-яка медаль – це наслідок роботи. Цей раз «срібло», хороший результат, але не достатній для мене. Я точно не розраховував саме на такий фінал. Відверто, ще не розбирав цей бій, але результатом є друге місце, тому попрацюємо над помилками. Буде хороше домашнє завдання», – зазначив Валерій. 

Чоботар також зауважив, що його шлях на ЧЄ був складним. 

«Відверто кажучи, з самого початку було трішки складно, так склалась сітка, що я практично з усіма, крім нейтрального, бився цьогоріч. Перший поєдинок з німцем, з яким я бився на чемпіонаті світу. Ще тоді поєдинок проти нього був нелегким. Другий бій із македонцем, якого я переміг в Парижі, але були складнощі. Третій поєдинок з албанцем, який переміг мене в Китаї, але всі ті поєдинки ми з тренерським складом розбирали і знали, як поводитися на татамі. Півфінал був з нейтральним каратистом. У нього вірменське коріння, тому у нього була шалена підтримка. Саме його я перемагав на ЧС у бронзовому фіналі. Поєдинок був складний, але з мого боку максимально виважений і без шансів для нього. Приємно перемагати на чужій території та ще й такого противника. Це мене сильно змотивувало», – підкреслив каратист.

Support LB.ua
 

Капітан збірної також прокоментував поразку команди у «бронзовому» фіналі проти Греції. 

«У нас дуже сильна команда. Цього разу нам не вдалося здобути медалі, але я більш ніж впевнений, що це тільки нас змотивує. Наша команда ще проявить себе. Чесно кажучи, це важкі емоції, коли ти програєш, але сильні саме ті люди, в яких важкий шлях. У нас історичний результат команди в плані медальних поєдинків на цьому чемпіонаті, а це говорить про рівень підготовки атлетів і про склад команди загалом. У нас кожен на своєму місці», – зауважив Чоботар. 

Спортсмен також поділився планами на майбутнє.

«На рахунок Всесвітніх ігор, то у спортсменів завжди єдина ціль – це «золото». Туди (на Всесвітні ігри, – LB.ua) націлений тільки за ним. Перед цим ще буде Премʼєр ліга в Рабаті і після буде ряд підготовчих зборів, які пройдуть всі, хто відібрався на Всесвітні ігри. Там будемо розбирати противників і готуватись до кожного суперника дуже деталізовано. Буде багато роботи, і це дуже цікавий етап, який я з нетерпінням очікую», – підсумував капітан.

  • Нагадаємо, збірна України здобула 5 медалей на Чемпіонаті Європи з карате.
  • Всесвітні ігри цьогоріч пройдуть в Китаї, Ченду, з 7 по 17 серпня.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies