Капітан збірної з карате Чоботар про "срібло" ЧЄ: "Хороший результат, але не достатній для мене"

Український каратист, капітан збірної України Валерій Чоботар ексклюзивно для LB.ua підбив підсумки виступів на європейській першості.

«Загалом спорт – це емоції. Будь-яка медаль – це наслідок роботи. Цей раз «срібло», хороший результат, але не достатній для мене. Я точно не розраховував саме на такий фінал. Відверто, ще не розбирав цей бій, але результатом є друге місце, тому попрацюємо над помилками. Буде хороше домашнє завдання», – зазначив Валерій.

Чоботар також зауважив, що його шлях на ЧЄ був складним.

«Відверто кажучи, з самого початку було трішки складно, так склалась сітка, що я практично з усіма, крім нейтрального, бився цьогоріч. Перший поєдинок з німцем, з яким я бився на чемпіонаті світу. Ще тоді поєдинок проти нього був нелегким. Другий бій із македонцем, якого я переміг в Парижі, але були складнощі. Третій поєдинок з албанцем, який переміг мене в Китаї, але всі ті поєдинки ми з тренерським складом розбирали і знали, як поводитися на татамі. Півфінал був з нейтральним каратистом. У нього вірменське коріння, тому у нього була шалена підтримка. Саме його я перемагав на ЧС у бронзовому фіналі. Поєдинок був складний, але з мого боку максимально виважений і без шансів для нього. Приємно перемагати на чужій території та ще й такого противника. Це мене сильно змотивувало», – підкреслив каратист.

Капітан збірної також прокоментував поразку команди у «бронзовому» фіналі проти Греції.

«У нас дуже сильна команда. Цього разу нам не вдалося здобути медалі, але я більш ніж впевнений, що це тільки нас змотивує. Наша команда ще проявить себе. Чесно кажучи, це важкі емоції, коли ти програєш, але сильні саме ті люди, в яких важкий шлях. У нас історичний результат команди в плані медальних поєдинків на цьому чемпіонаті, а це говорить про рівень підготовки атлетів і про склад команди загалом. У нас кожен на своєму місці», – зауважив Чоботар.

Спортсмен також поділився планами на майбутнє.

«На рахунок Всесвітніх ігор, то у спортсменів завжди єдина ціль – це «золото». Туди (на Всесвітні ігри, – LB.ua) націлений тільки за ним. Перед цим ще буде Премʼєр ліга в Рабаті і після буде ряд підготовчих зборів, які пройдуть всі, хто відібрався на Всесвітні ігри. Там будемо розбирати противників і готуватись до кожного суперника дуже деталізовано. Буде багато роботи, і це дуже цікавий етап, який я з нетерпінням очікую», – підсумував капітан.