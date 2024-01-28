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Українські каратисти вибороли повний комплект нагород на етапі прем’єр-ліги Karate1 у Франції

Серед призерів - Валерій Чоботар, Аніта Серьогіна і Ризван Талібов.

Українські каратисти вибороли повний комплект нагород на етапі прем’єр-ліги Karate1 у Франції
Українські каратисти
Фото: колаж: НОК

Представники збірної України на етапі Прем’єр-ліги Karate1 (Париж, Франція) вибороли золото, срібло і бронзу.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

Третю в кар’єрі медаль найвищого ґатунку на турнірах цієї престижної серії виборов Валерій Чоботар. У ваговій категорії до 84 кг 30-річний каратист із Чернівців здолав дворазового чемпіона світу єгиптянина Юссефа Бадаві (3:0), а у фіналі взяв гору над Константіносом Мастрогіаннісом з Греції (0:0).

Віцечемпіонкою турніру у ваговій категорії до 61 кг стала Аніта Серьогіна. Це вже її 15-та в кар’єрі медаль Прем’єр-ліги. У півфіналі українська спортсменка здолала чинну чемпіонку світу та бронзову медалістку Олімпіади-2020 китаянку Гун Лі (2:1), взявши реванш за поразку їй на останній світовій першості в Будапешті. У головній зустрічі дня Серьогіна поступилася Атуса Голшаднезхад з Ірану (1:1)

Бронзовим призером у ваговій категорії понад 84 кг став Ризван Талібов, який у сутичці за третє місце виявився сильнішим за Санада Суфіані з Саудівської Аравії (6:4).

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