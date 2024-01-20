Australian Open-2024: Світоліна і Ястремська вийшли до 1/8 фіналу

Українські тенісистки Даяна Ястремська та Еліна Світоліна подолали бар'єр третього кола Australian Open-2024.

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка є 23-ю ракеткою світу (WTA) пробилася до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

У третьому раунді основи 19-та сіяна українка у двох сетах переграла Вікторію Голубич зі Швейцарії, пише sport.ua.

Це був другий матч між цими тенісистками. У 2019-му в першому раунді Australian Open українка перемогла з рахунком 6:1, 6:2.

Для українки це четвертий вихід у другий тиждень австралійського мейджора. Її найкращий результат у Мельбурні – 1/4 фіналу (2018, 2019). Світоліна виграла 25-й матч на Australian Open у кар'єрі, більше перемог на мейджорах у неї тільки на Ролан Гаррос (26).

Світоліна після поєдинку залишила на камері напис: "Україна. Героям слава".

Даяна Ястремська, яка є 93-ю ракеткою світу, зустрічалася 26-м номером рейтингу WTA Еммою Наварро зі США. Українка пробилася до 1/8 фіналу турніру Великого шлему вдруге у кар'єрі.

Американка вважалася фавориткою поєдинку, але українка зуміла здобути перемогу за підсумками трьох сетів – 6:2, 2:6, 6:1. Поєдинок тривав 1 годину 46 хвилин. Після переможного поєдинку Даяна залишила напис "Все буде Україна" на камері оператора.

У наступному поєдинку Ястремська зіграє проти колишньої першої ракетки світу Вікторії Азаренко.