Федерація фехтування України подала в CAS на FIE через відмову виключити Росію з організації

Федерація фехтування України (ФФУ) звернулася до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (СAS) з апеляційною скаргою на рішення дисциплінарного трибуналу Міжнародної федерації фехтування (FIE), який цілком безпідставно відмовився розглядати дисциплінарну скаргу ФФУ про виключення Російської федерації фехтування (РФС) зі складу FIE, повідомляє пресслужба ФФУ.

Як повідомлялось раніше, 15 червня 2023 року ФФУ подала дисциплінарну скаргу до FIE з вимогою позбавити РФС членства в FIE за численні грубі порушення положень Статутів FIE, Етичного Кодексу FIE, а також приписів Олімпійської Хартії.

Але, "неправомірна відмова дисциплінарного трибуналу FIE розглядати дисциплінарну скаргу ФФУ є черговим проявом бездіяльності Міжнародної федерації фехтування та небажання захищати базові засади діяльності світової фехтувальної спільноти.

ФФУ вважає, що оскаржуване рішення дисциплінарного трибуналу FIE прямо порушує її право на доступ до справедливого правосуддя у межах FIE. А тому ФФУ прийняла рішення відстоювати свою позицію та інтереси української фехтувальної спільноти у CAS, вимагаючи визнати вказане рішення дисциплінарного трибуналу FIE протиправним та виключити РФС зі складу FIE", - говориться у заяві.