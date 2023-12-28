Шевченко – безальтернативна кандидатура на посаду президента УАФ

Обрання голови організації відбудеться на позачерговому конгресі 25 січня 2024 року.

Напередодні відбулося засідання робочої групи з перевірки відповідності кандидатів на посаду президента Української асоціації футболу (УАФ), повідомляє пресслужба організації.

В усіх протоколах було висунуто кандидатуру колишнього головного тренера збірної України Андрія Шевченка, який став єдиним кандидатом на обрання на цю посаду.

Робоча група дійшла висновку, що кандидатура Шевченка відповідає вимогам та критеріям, встановленим Статутом УАФ для кандидатів на обрання президентом УАФ. Також від кандидата згідно Статуту УАФ отримана письмова згода на участь у виборах президента УАФ. Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, позачерговий XXVI Конгрес УАФ відбудеться 25 січня 2024 року в Києві у Будинку футболу.