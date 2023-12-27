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НОК не може забронювати всіх спортсменів від мобілізації, - Гутцайт

Голова організації розповів про ситуацію з мобілізацією в українському спорті.

НОК не може забронювати всіх спортсменів від мобілізації, - Гутцайт
Вадим Гутцайт
Фото: xsport.ua

Президент Національного олімпійського комітету України та екс-міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що всіх спортсменів неможливо "забронювати" від мобілізації до армії.

"Ми працювали та працюємо з цим питанням (бронювання спортсменів, – прим. LB.ua). Коли я працював у міністерстві, ми також працювали над тим, щоб забронювати наших спортсменів. Частково є наші заброньовані спортсмени, частково є наші заброньовані тренери.

На жаль, не всіх ми бронюємо, не маємо можливості забронювати", – наводить слова Гутцайта sport.ua.

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