НОК не може забронювати всіх спортсменів від мобілізації, - Гутцайт

Президент Національного олімпійського комітету України та екс-міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що всіх спортсменів неможливо "забронювати" від мобілізації до армії.

"Ми працювали та працюємо з цим питанням (бронювання спортсменів, – прим. LB.ua). Коли я працював у міністерстві, ми також працювали над тим, щоб забронювати наших спортсменів. Частково є наші заброньовані спортсмени, частково є наші заброньовані тренери.