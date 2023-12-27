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Забарний допоміг "Борнмуту" здобути четверту перемогу поспіль в АПЛ

"Вишні" набрали крейсерської швидкості.

Забарний допоміг "Борнмуту" здобути четверту перемогу поспіль в АПЛ
Ілля Забарний
Фото: EPA/UPG

Струс, отриманий футболістами "Борнмута" від чинних чемпіонів Англії "Манчестер Сіті" в 11-му турі АПЛ (1:6), справив на них вражаючу дію.

У наступних 7 турах підопічні Андоні Іраола здобули 6 перемог, при одній нічиї.

Ось і в передостанньому до Нового року турі АПЛ Cherries розгромили на рідному "Віталіті Стедіумі" столичний "Фулгем" - 3:0.

Як завжди, надійний був у центрі захисту господарів Ілля Забарний, який провів на полі весь поєдинок. Статистичний портал WhoScored оцінив дії українця у 7.5 балів, що є одним із найкращих показників у матчі.

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Ілля Забарний осідлав гравця &quot;Фулгема&quot;
Фото: EPA/UPG
Ілля Забарний осідлав гравця "Фулгема"

MVP поєдинку було визнано півзахисника "вишень" Алекса Скотта, на рахунку якого 1 асист і оцінка 8.3.

Зазначимо, що перемога "Борнмута" на Boxing Day дозволила команді з популярного серед англійців курорту на березі Ла-Маншу злетіти аж на 10-е місце у турнірній таблиці.

Завершить календарний 2023 "Борнмут" 31 грудня виїздом до столиці королівства на протистояння з "Тоттенгемом".

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