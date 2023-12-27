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У Росії оголосили в розшук фехтувальників, які не повернулися зі США.

Подружжя Біда залишилося за океаном.

У Росії оголосили в розшук фехтувальників, які не повернулися зі США.
Фото: insidethegames.biz

Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук шпажистів Сергія і Віолетту Біда, які виїхали в США, інформує xsport.ua.

За якою саме статтею ведеться розшук, не вказується.

Ще влітку сімейство шпажистів виступили на чемпіонаті США без згоди російської сторони. За російськими законами вони мали отримати дозвіл, оскільки Сергій є чинним офіцером Росгвардії, а Віолетта служить у ЗС Росії.

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Зазначимо, що Сергій Біда був срібним призером Олімпійських ігор-2020 у Токіо у командному турнірі, а Віолетта Біда ставала призером чемпіонату світу.

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