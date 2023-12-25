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Тренер Джошуа націлений на трилогію з Усиком

Сторона британця впевнена, що можуть перемогти.

Тренер Джошуа націлений на трилогію з Усиком
Ентоні Джошуа
Фото: fightnews.info

Новий тренер ексчемпіона світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа Бен Девісон після перемоги британця техничним нокаутом над Отто Валліном заговорив про можливу трилогію проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика.

"Ми були б раді організувати третій бій з Усиком для Ентоні. Коли ми розпочали співпрацю, то я відразу сказав Джошуа, що ми можемо перемогти Усика", – сказав Девісон в інтерв'ю youtube-каналу IFL TV.

Нагадаємо, у двох боях Олександр упевнено переміг Ентоні.

Зазначимо, у лютому 2024 року українець проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу з володарем пояса WBC Тайсоном Ф'юрі.

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