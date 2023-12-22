Позиція у топ-5 дозволяє делегувати дві команди у Лігу чемпіонів у наступному сезоні.

Україна піднялася на п’яте місце рейтингу європейських національних збірних з футзалу, повідомляє sportarena.com.

"Синьо-жовті" змогли досягти прогресу завдяки виходу у фінальну частину чемпіонату світу-2024 з першого місця у відбірковій групі. Нагадаємо, команда Олександра Косенка у вирішальному матчі елітного раунду кваліфікації на виїзді обіграла Польщу – 5:3.

Україна набрала у рейтингу 2056,591 очка та на 80 очок випереджає Хорватію, яка має шанси потіснити нашу збірну. Країни, які залишаться у топ-5 рейтингу за підсумками цього сезону, зможуть делегувати дві команди до Ліги чемпіонів-2024/24.

Перший рядок у рейтингу європейських футзальних асоціацій займає Португалія. На другому місці йде Росія, чиї клуби не мають права брати участь у міжнародних турнірах. На третьому місці розташувалася Іспанія, далі йде Казахстан.