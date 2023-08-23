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Збірна України перемогла на Всесвітніх іграх-2023 у футзалі для гравців із порушеннями зору

"Синьо-жовті" у фіналі у додатковий час обіграли збірну Англії.

Збірна України перемогла на Всесвітніх іграх-2023 у футзалі для гравців із порушеннями зору
Фото: ibsasport.org

Збірна України з футзалу стала переможцем Всесвітніх ігор-2023 для спортсменів із порушеннями зору, повідомляє sportarena.com.

У фіналі "синьо-жовті" у додатковий час обіграли господарів паркету - збірну Англії – 4:3 (основний час - 2:2).

Третє місце вибороли іспанці, які розгромили Японію – 9:0.

Найкращим гравцем турніру став автор чемпіонського голу Вадим Швець. Ще одного українця, Романа Скотникова, визнано найкращим голкіпером змагань.

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Збірна України серед спортсменів із порушеннями зору завойовує свій четвертий світовий трофей з футзалу. Раніше "синьо-жовті" ставали чемпіонами світу у 2015-му, 2017-му та 2019-му роках.

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