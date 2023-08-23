Легенда "Динамо" назвав Зінченка піарником

Ексфорвард "Динамо" Віктор Леоненко зізнався, що не вважає захисника лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександра Зінченка серйозним футболістом.

"Щодо Зінченка, він, швидше за все, списаний. Але бачиш, йому ще й щастить. Японець отримав червону (Такехіро Томіясу, - прим. LB.ua) Тімбер травмувався. Я так розумію, що на його місце купили Райса. Знав, що не випустять цього хлопця, який займається переважно піаром, у нього ж люди цим займаються, сам він займається піаром, а англійці хворіють. "Зіна" – просто піарник, та й годі", - заявив ексгравець "Динамо" у програмі "Леоненко PROSPORT". Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Все, ну зараз Райс прийшов, і я так розумію, тут тільки щастя допоможе, якщо там половина захисників зламається, тільки тоді гратиме. Ну зараз скажуть: "Він там після травми". Артета знайде, що сказати. Зінченко просто щастить, влучив у "Манчестер Сіті", грає лише за команди, які контролюють м'яч. Його не побачиш у команді, яка відбирає м'яч", - зазначив Леоненко.