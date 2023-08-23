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Легенда "Динамо" назвав Зінченка піарником

Леоненко неприємно висловився про захисника "Арсеналу".

Легенда "Динамо" назвав Зінченка піарником
Олександр Зінченко
Фото: EPA/UPG

Ексфорвард "Динамо" Віктор Леоненко зізнався, що не вважає захисника лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександра Зінченка серйозним футболістом.

"Щодо Зінченка, він, швидше за все, списаний. Але бачиш, йому ще й щастить. Японець отримав червону (Такехіро Томіясу, - прим. LB.ua) Тімбер травмувався. Я так розумію, що на його місце купили Райса. Знав, що не випустять цього хлопця, який займається переважно піаром, у нього ж люди цим займаються, сам він займається піаром, а англійці хворіють. "Зіна" – просто піарник, та й годі", - заявив ексгравець "Динамо" у програмі "Леоненко PROSPORT".

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"Все, ну зараз Райс прийшов, і я так розумію, тут тільки щастя допоможе, якщо там половина захисників зламається, тільки тоді гратиме. Ну зараз скажуть: "Він там після травми". Артета знайде, що сказати. Зінченко просто щастить, влучив у "Манчестер Сіті", грає лише за команди, які контролюють м'яч. Його не побачиш у команді, яка відбирає м'яч", - зазначив Леоненко.

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