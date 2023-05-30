Дві українських зірки зіграють у Лондоні благодійний футбольний матч на підтримку України

Андрій Шевченко та Олександр Зінченко зіграють на підтримку України у Лондоні благодійний матч Game4Ukraine, повідомляє United 24.

Заплановано, що гра відбудеться 5 серпня на домашньому стадіоні “Челсі” "Стемфорд Бридж".

Шевченко та Зінченко вдягнуть капітанські пов’язки.

Мета матчу - зібрати кошти для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області, котрий російські війська зруйнували у березні 2022 року.

Зазначається, що амбасадори United 24 об’єднають на полі як сучасних відомих гравців, так і легенд футболу.

Нагадаємо, 5 травня Зеленський відкрив у Києві саміт до річниці створення фандрайзингової платформи UNITED24 – The Power of Unity. Для участі в заході прибули представники 110 країн, які долучилися до допомоги Україні.

За рік роботи фандрейзингової платформи на рахунки Нацбанку надійшло понад 325 млн доларів внесків від міжнародних компаній, українського бізнесу, благодійних організацій, світових знаменитостей та донорів. Запустили UNITED24 5 травня - тоді проєкти поділили на три частини: оборона і розмінування, медична допомога та відбудова України. За рік 110 країн стали учасниками проєктів, а 15 світових зірок - амбасадорами.