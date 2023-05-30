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Дві українських зірки зіграють у Лондоні благодійний футбольний матч на підтримку України

Гра має відбутись 5 серпня на домашньому стадіоні “Челсі” "Стемфорд Бридж".

Дві українських зірки зіграють у Лондоні благодійний футбольний матч на підтримку України
Фото: United 24

Андрій Шевченко та Олександр Зінченко зіграють на підтримку України у Лондоні благодійний матч Game4Ukraine, повідомляє United 24.

Заплановано, що гра відбудеться 5 серпня на домашньому стадіоні “Челсі” "Стемфорд Бридж". 

Шевченко та Зінченко вдягнуть капітанські пов’язки. 

Мета матчу - зібрати кошти для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області, котрий російські війська зруйнували у березні 2022 року.

Зазначається, що амбасадори United 24 об’єднають на полі як сучасних відомих гравців, так і легенд футболу. 

Нагадаємо, 5 травня Зеленський відкрив у Києві саміт до річниці створення фандрайзингової платформи UNITED24 – The Power of Unity. Для участі в заході прибули представники 110 країн, які долучилися до допомоги Україні.

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За рік роботи фандрейзингової платформи на рахунки Нацбанку надійшло понад 325 млн доларів внесків від міжнародних компаній, українського бізнесу, благодійних організацій, світових знаменитостей та донорів. Запустили UNITED24 5 травня - тоді проєкти поділили на три частини: оборона і розмінування, медична допомога та відбудова України. За рік 110 країн стали учасниками проєктів, а 15 світових зірок - амбасадорами. 

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