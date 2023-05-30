Український легіонер АЕКу натякнув на подвійні стандарти Мінспорту щодо списку спортсменів-порушників

"Чому в списку немає гравців, які взимку перейшли до клубів АПЛ?"

33-річний форвард кіпрського АЕКа Артем Громов прокоментував потрапляння до списку спортсменів-порушників від Мінмолодьспорту.

Цікаво, що до списку не потрапили Михайло Мудрик та Ілля Забарний, які взимку перейшли до англійських "Челсі" та "Борнмуту" відповідно.

"Якщо чесно, я дуже здивований. Відразу постає питання, чому там є я та Кулач ("Зіря" Баку, - прим. LB.ua),, але немає українських гравців, які взимку перейшли до клубів АПЛ? Це одразу наводить на думку про якусь вибірковість.

Було б цікаво почути коментар Мінмолодьспорту з цього приводу. Якщо я щось порушив, то я вибачаюсь, але закон повинен бути один для всіх", - цетує Громова sport.ua.

Нагадаємо, Мінмолодьспорту назвало спортсменів, які не повернулися з-за кордону. Загалом у списку 236 прізвищ.