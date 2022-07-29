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"Дніпро-1" оголосив про призначення нового головного тренера

Клуб очолив Олександр Кучер.

"Дніпро-1" оголосив про призначення нового головного тренера
Фото: СК "Дніпро-1

СК "Дніпро-1" офіційно призначив Олександра Кучера головним тренером, повідомляє клубна пресслужба.

Контракт із 39-річним українським фахівцем підписано до літа 2024 року.

До тренерського штабу Кучера увійшли Юрій Ушмаєв, Андрій Кудімов, Валерій Городов, Євген Баришніков та Олександр Грицай.

З 2020 по 2022 рік Кучер очолював харківський "Металіст", вигравши з клубом групу Б Другої Ліги та Першу Лігу України, тим самим за два роки подолавши шлях до елітного дивізіону.

Додамо, що цього трансферного вікна дніпряни підсилилися одразу шістьма футболістами. Більшість з них раніше захищали кольори "Металіста". Це голкіпер Владислав Рибак і півзахисник Едуард Сарапій (обидва - оренда на сезон), а також півзахисники Руслан Бабенко, Сергій Горбунов та Володимир Танчик (всі - контракт на два роки).

Крім перерахованих вище, угоду на один сезон з клубом підписав Артем Громов. Останнім його клубом була "Зоря".

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