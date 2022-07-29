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УЄФА відкрив дисциплінарне провадження проти "Фенербахче" через поведінку вболівальників

Фанати "канарок" скандували на підтримку президента РФ на матчі проти "Динамо".

УЄФА відкрив дисциплінарне провадження проти "Фенербахче" через поведінку вболівальників
Фото: УЕФА

Керівництво УЄФА ухвалило рішення відкрити дисциплінарне розслідування за фактом передбачуваної неналежної поведінки вболівальників "Фенербахче" під час матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Динамо" (1:2 ОТ), повідомляє пресслужба організації.

"Відповідно до статті 31(4) дисциплінарного регламенту УЄФА інспектор УЄФА з етики та дисципліни проведе дисциплінарне розслідування щодо можливої неправомірної поведінки вболівальників "Фенербахче" під час матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2022 року у Стамбулі, Туреччина", - йдеться в офіційному комюніке.

Нагадаємо, під час матчу "Фенербахче" - "Динамо" турецькі фани почали скандувати ім'я президента РФ Володимира Путіна.

УАФ звернулася до УЄФА щодо поведінки турецьких уболівальників.

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