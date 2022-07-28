Луческу не прийшов на післяматчеву пресконференцію через фанатів "Фенербахче", які скандували ім'я президента РФ

Скандальний епізод стався під час матчу у Стамбулі.

Київське "Динамо" у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації групового етапу Ліги чемпіонів перемогло "Фенербахче" – 2:1.

При цьому вболівальники "жовтих канарок" після того, як Віталій Буяльський відкрив рахунок у матчі, відзначилися на трибунах стадіону "Шюкрю Сараджоглу" скандальним жестом, почавши скандувати ім'я президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомляє видання Spor, цей інцидент не залишився поза увагою керманича киян Мірчі Луческу. Підписуйтесь на наш Youtube канал

Румунський фахівець вирішив продемонструвати солідарність з українським народом та одночасно неповагу до дій турецьких фанатів, відмовившись відвідувати пресконференцію після матчу.