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Стало відомо який телеканал транслюватиме бій Усика з Джошуа

Sky Sports виграв тендер

Стало відомо який телеканал транслюватиме бій Усика з Джошуа
Фото: EPA/UPG

Реванш між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та колишнім володарем ціх поясів Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) транслюватиме Sky Sports Box Office.

Раніше планувалося, що пряма трансляція двобою пройде на стрімінговій платформі DAZN.

Другий бій Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії.

Минулої осені Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і вперше став чемпіоном світу у суперважкій вазі.

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