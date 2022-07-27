Стало відомо який телеканал транслюватиме бій Усика з Джошуа

Реванш між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та колишнім володарем ціх поясів Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) транслюватиме Sky Sports Box Office.

BREAKING! Anthony Joshua’s crucial rematch against Oleksandr Usyk will be broadcast live on Sky Sports Box Office 🔥 📺



Roll on August 20 🍿 pic.twitter.com/N9cZCIafEq — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) July 27, 2022

Раніше планувалося, що пряма трансляція двобою пройде на стрімінговій платформі DAZN.

Другий бій Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії.

Минулої осені Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і вперше став чемпіоном світу у суперважкій вазі.