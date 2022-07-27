Президент ФБУ Шевченко відповів IBA, яка не визнає результатів конференції, на якій змінився голова українського боксу

Кирило Шевченко прокоментував рішення Міжнародної асоціації боксу (ІВА) щодо визнання Володимира Продивуса легітимним президентом Федерації боксу України (ФБУ).

За його словами, Продивус, який був раніше обраний в грудні 2021 року, не має повноважень від ФБУ представляти Україну в міжнародних організаціях.

“Вибори 22.02.2022 пройшли законно. Документами та підготовкою займалися п’ять різних юридичних компаній. Конференція відбулася у Міністерстві спорту України.

Мін’юст у перші два місяці війни практично не працював, тому після всіх перевірок документів та легітимності виборів зареєстрував мене 15.06.2022", - цетує Шевченка Sportarena.com. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Лист IBA – це теж гра Продивуса, який у IBA став заступником рашиста Кремльова. Продивус, маючи вплив на асоціацію, підписав цей папір у вже знятого з посади чиновника.

Чому Кремльов не підписав документ? Тому що розуміє, що вибори пройшли чесно і не може втручатися у справи ФБУ. Впевнений, Кремльов незабаром зіллє Продивуса, бо той надав фальшиві документи. У Кремльова вибори на носі, Продивус тільки псує репутацію”, - зазначив функціонер.