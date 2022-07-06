Новий глава ФБУ пообіцяв боротися проти президента Міжнародної федерації боксу, росіянина Кремльова

Напередодні відбулася перша велика пресконференція нового президента Федерації боксу України (ФБУ) Кирила Шевченка, де він підтвердив намір працювати в напрямку зміни чинного президента Міжнародної федерації боксу, росіянина Умара Кремльова.

"Обов’язково будемо (боротися за відставку Кремльова. - прим. LB.ua), про це я казав з перших днів. Про пана Кремльова я не буду тут багато розповідати, але ми будемо наполягати на тому, щоб його взагалі не було у світовому боксі. Ми вже це робимо і робитимемо далі всі разом", - цитує Шевченка Luckypunch.net. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зазначимо, що попередній президент ФБУ Володимир Продивус відкрито підтримує Кремльова.

Нагадаємо, раніше команда колишнього глави ФБУ звинуватила Шевченко в рейдерському захопленні ФБУ.