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Новий глава ФБУ пообіцяв боротися проти президента Міжнародної федерації боксу, росіянина Кремльова

Кирило Шевченко вважає, що IBA не повинна очолювати така людина.

Новий глава ФБУ пообіцяв боротися проти президента Міжнародної федерації боксу, росіянина Кремльова
Кирило Шевченко
Фото: korrespondent.net

Напередодні відбулася перша велика пресконференція нового президента Федерації боксу України (ФБУ) Кирила Шевченка, де він підтвердив намір працювати в напрямку зміни чинного президента Міжнародної федерації боксу, росіянина Умара Кремльова.

"Обов’язково будемо (боротися за відставку Кремльова. - прим. LB.ua), про це я казав з перших днів. Про пана Кремльова я не буду тут багато розповідати, але ми будемо наполягати на тому, щоб його взагалі не було у світовому боксі. Ми вже це робимо і робитимемо далі всі разом", - цитує Шевченка Luckypunch.net.

Зазначимо, що попередній президент ФБУ Володимир Продивус відкрито підтримує Кремльова.

Нагадаємо, раніше команда колишнього глави ФБУ звинуватила Шевченко в рейдерському захопленні ФБУ.

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