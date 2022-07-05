В Україні поновилися спортивні змагання

У Вінниці на водно-веслувальній базі Комунального закладу "Вінницька обласна дитячо-юнацька спортивна школа імені Юлії Рябчинської" відбувся чемпіонат України з веслування на байдарках і каное (марафон), присвячений пам’яті воїна-спортсмена Ігоря Присяжнюка, повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту.

14 команд змагалися в одиночках і двійках на коротких дистанціях 3,4 км і довгих від 15,4 до 29,8 км.

Наймасовіший старт був у чоловічій байдарці, де в одному заїзді, стартували 24 спортсмени.

Зокрема, у змаганнях взяли участь бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року Дмитро Янчук, бронзовий призер чемпіонату світу з марафону 2021 року Денис Давидов та призерка чемпіонату Європи 2022 року Олена Циганкова.

Нагадаємо, що всеукраїнські спортивні змагання дозволено проводити в окремих місцевостях України без присутності глядачів.