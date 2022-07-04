Українські спортсмени звернулися до FINA з вимогою виключити росіянку з комісії атлетів

Українські спортсмени вимагають від Міжнародної федерації плавання (FINA) виключення росіянки Марії Полякової з комісії атлетів. Відкритий лист у своєму Instagram опублікував член комісії атлетів LEN Андрій Говоров.

"FINA оголосила про входження представниці Росії до комітету спортсменів.

130 днів війни, яка все ще триває. Російська федерація продовжує щоденні обстріли мирних жителів – помирають люди. Україна втрачає своїх спортсменів та тренерів", - написав Говоров.

"Ми оплакували колишнього капітана збірної з водного поло Євгена Обедінського, який загинув у Маріуполі. Зруйновано 95 об’єктів спортивної інфраструктури, серед них – басейни в Маріуполі та Харкові.

Не існує рівних можливостей для українських спортсменів, адже вони не здатні тренуватися та знаходитися в безпеці.

Ми за повагу до істинних людських та олімпійських цінностей. Ми за чесну гру. Спорт – це інструмент миру.

РФ не повинна мати права брати участь у спортивних змаганнях та представляти інтереси інших спортсменів. Ми, українські спортсмени, просимо негайно відсторонити представницю РФ Марію Полякову від членства у комісії FINA та позбавити спортсменку права голосу в ній", - закликав український плавець.

Напередодні завершився XIX чемпіонат світу з водних видів спорту. Збірна України потрапила в топ-10 медального заліку цього турніру.