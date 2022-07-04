​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Пентагон хоче надіслати до України інспекторів для перевірки застосування зброї
Пентагон хоче надіслати до України інспекторів для перевірки застосування зброї
Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб
Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб
Михайло Палінчак: “Якщо ваша фотографія змінить чиєсь життя на краще, ви вже не дарма її зробили”
Михайло Палінчак: “Якщо ваша фотографія змінить чиєсь життя на краще, ви вже не дарма її зробили”
Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"
Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"
ГоловнаСпорт

35 країн виступили за виключення Росію та Білорусь із усіх спортивних федерацій

Міністри спорту цих країн вимагають призупинити членство РФ та Білорусі у міжнародних федераціях.

35 країн виступили за виключення Росію та Білорусь із усіх спортивних федерацій
Каміль Бортничук
Фото: EPA/UPG

Міністри спорту 35 країн підписали спільну декларацію з вимогою призупинити членство Росії та Білорусі у міжнародних федераціях, повідомляє charter97.org. із посиланням на заяву міністра спорту та туризму Польщі Каміля Бортничука.

"Ми вимагаємо призупинити членство спортивних федерацій Росії та Білорусі у міжнародних організаціях, виключити представників цих країн з керуючих органів міжнародних федерацій, а також призупинити трансляції міжнародних спортивних подій у Росії", — заявив Бортничук.

Спільну заяву підписали 25 країн Євросоюзу, а також представники Великобританії, Ліхтенштейну, Ісландії, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Кореї, Японії та Норвегії.

Серед підписантів не було Болгарії, Угорщини та Швейцарії.

Також підписанти закликали міжнародну спортивну спільноту продовжувати виявляти солідарність з українським народом та допомагати українському спорту.

У лютому Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні організації усунути спортсменів та офіційних осіб з Росії та Білорусі від усіх змагань, а також перенести чи скасувати змагання у цих країнах у зв'язку із вторгненням російських військ на територію України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також