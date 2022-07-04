35 країн виступили за виключення Росію та Білорусь із усіх спортивних федерацій

Міністри спорту цих країн вимагають призупинити членство РФ та Білорусі у міжнародних федераціях.

Міністри спорту 35 країн підписали спільну декларацію з вимогою призупинити членство Росії та Білорусі у міжнародних федераціях, повідомляє charter97.org. із посиланням на заяву міністра спорту та туризму Польщі Каміля Бортничука.

"Ми вимагаємо призупинити членство спортивних федерацій Росії та Білорусі у міжнародних організаціях, виключити представників цих країн з керуючих органів міжнародних федерацій, а також призупинити трансляції міжнародних спортивних подій у Росії", — заявив Бортничук.

Спільну заяву підписали 25 країн Євросоюзу, а також представники Великобританії, Ліхтенштейну, Ісландії, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Кореї, Японії та Норвегії.

Серед підписантів не було Болгарії, Угорщини та Швейцарії.

Також підписанти закликали міжнародну спортивну спільноту продовжувати виявляти солідарність з українським народом та допомагати українському спорту.

У лютому Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні організації усунути спортсменів та офіційних осіб з Росії та Білорусі від усіх змагань, а також перенести чи скасувати змагання у цих країнах у зв'язку із вторгненням російських військ на територію України.