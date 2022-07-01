World Athletics виділила гроші українським спортсменам на підготовку до ЧС-2022

З 15 по 24 липня в штаті Орегон відбудеться чемпіонат світу з легкої атлетики.

Перша група українських спортсменів і тренерів вже вирушила в США.

Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) виділила понад 220 тис. $ на підтримку спортсменів збірної України, повідомляє xsport.ua.

Частина з цих коштів піде і команді U-20, яка виступить на форумі в Калі (Колумбія).

Відзначимо, що World Athletics і члени Асоціації Діамантової ліги в квітні заснували фонд для надання допомоги українським спортсменам, їхнім родичам і допоміжному персоналу, постраждалим через вторгнення РФ в Україну.

Раніше МОК створив Фонд солідарності, який вже виділив близько 2,5 млн доларів Українському олімпійській спільноті і спортивному руху. Роботу Фонду солідарності курує президент НОК України Сергій Бубка.

На сьогодні допомогу від легкоатлетичного Фонду отримали 53 українських спортсменів, 25 тренерів і офіційних осіб, а також 18 членів сімей, включно з дітьми.