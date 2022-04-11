World Athletics запустив фонд для підтримки професійних спортсменів України, які постраждали від війни

Фонд створено спільно з IAF та членами Асоціації Діамантової ліги.

Фото: worldathletics.org

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) спільно з Міжнародним фондом легкої атлетики (IAF) та членами Асоціації Діамантової ліги запустили Український фонд для підтримки професійних спортсменів, які постраждали від войни з Росією, повідомляє пресслужба World Athletics.

Мета фонду — забезпечити, щоб елітні українські спортсмени та їхній ключовий допоміжний персонал могли продовжувати тренуватися, отримувати кваліфікацію та брати участь у змаганнях після вторгнення Росії в Україну.

Право на отримання фінансування матиме дві групи спортсменів.

Перша група: окремі спортсмени та ключовий допоміжний персонал.

Друга група: найближчі члени сім'ї (батьки, подружжя та діти, які проживають разом зі спортсменами).

При цьому перша група включає спортсмени, які входять в Українську легкоатлетичну асоціацію, які пройшли кваліфікацію або мають реальну можливість пройти кваліфікацію для участі в будь-якому чемпіонаті світу з легкої атлетики.

"Це правильно, що легкоатлетична спільнота надає будь-яку можливу підтримку спортсменам України, які опинилися у цій жахливій ситуації і потребують нашої допомоги, щоб продовжувати тренуватися та змагатися", - прокоментував створення фонду президент World Athletics Себастьян Коу.

"Я знаю, що кілька наших національних федерацій у Європі вже приймають групи українських спортсменів на тренувальних зборах, і я вдячний за їхній гуманітарний підхід до цих трагічних обставин.

Цей фонд надаватиме подальшу підтримку українським спортсменам, щоб дати їм деяку стабільність та безпеку, оскільки вони готуються представляти свою країну, доки триває війна", - додав Коу.

У свою чергу в.о. президента Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) Євген Пронін наголосив на єдності міжнародної легкоатлетичної сім'ї.

"У непрості часи добре видно яскраві особи. World Athletics, Діамантова ліга, IAF і всі національні федерації, що запропонували нам свою допомогу, є еталоном єдності та підтримки!

Тисячі жертв, мільйони біженців, зруйнована інфраструктура, зокрема спортивна, жахнули наші серця, але ми віримо, що найгірше вже позаду.

Щодня я щиро дякую всій світовій спільноті за те, що вона відчиняє двері своїх будинків для наших людей, для всіх, хто допомагає нашим спортсменам та їхнім сім'ям, за створення цього фонду", - заявив Пронін.

Додамо, що фонд, з поточним бюджетом 190 тис. доларів, створений за рахунок внесків IAF, членів Діамантової ліги та World Athletics. Асоціація Діамантової ліги раніше пожертвувала 30 тис. доларів безпосередньо ФЛАУ.

Очікується, що цього року фінансова підтримка може знадобитися до 100 українських спортсменів.

Фонд може отримувати додаткові внески будь-коли до закриття фонду, призначеного на 31 грудня 2023 року. Фінансування на кожного бенефіціара розподілятиметься індивідуально.

Потенційні бенефіціари можуть зареєструватися для розгляду електронною поштою [email protected]

Також за цією адресою пропонують звертатися іншим спортивним організаціям, які хотіли б зробити свій внесок у фонд.

World Athletics координуватиме свої дії з Фондом солідарності Міжнародного олімпійського комітету для української олімпійської спільноти через першого віцепрезидента World Athletics Сергія Бубку, щоб запобігти дублюванню зусиль.