Напередодні відбувся матч-відкриття української хокейної Суперліги, у якому "Донбас" здобув переконливу перемогу над "Краматорськом" – 6:2.

Фото: xsport.ua Сергій Бубка

Символічне перше вкидання шайби зробив президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, який поділився думкою про створення нового хокейного турніру.

"Справді, хокей – чудова гра, швидка, цікава, тому мені дуже приємно бачити сьогодні таке свято спорту у Краматорську. Бажаю вболівальникам отримати задоволення від гри, а гравцям показати яскравий хокей, який запам'ятається уболівальникам на довгий час", - заявив Бубка в інтерв'ю пресслужбі "Донбасу".

"Я пам'ятаю, що у 2002 році в Солт-Лейк-Сіті збірна України грала на Олімпійських іграх. Я мрію, і коли я їхав сюди, я думав про це, щоб якнайшвидше національна збірна повернулася на такий високий рівень і мала змогу взяти участь в Олімпіаді.

Сьогодні має бути якнайбільше клубів для того, щоб була велика конкуренція. Коли буде конкуренція, тоді зростатиме якість гри хокеїстів. Коли грають у середній хокей, то дуже важко бути конкурентом на високому рівні, дуже важко зібрати національну збірну та демонструвати якісний хокей високого рівня", – наголосив голова НОК України.

"Враження позитивні (про церемонію відкриття хокейної Суперліги. – LB.ua). Хокей рухається вперед. Сьогодні треба об'єднати зусилля, дуже багато зробити для того, щоб було якнайбільше клубів, бо Україна – велика спортивна країна.

У нас немає так багато яскравих досягнень у зимових видах спорту, тому хотілося б, щоб якнайбільше по всій Україні було представлено хокей. Тоді чемпіонат буде на високому рівні, і ліга буде набагато міцнішою, і таким чином зростатиме якість гри", - наголосив олімпійський чемпіон Сеула-1988 та 6-разовий чемпіон світу.