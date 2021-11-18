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"Донбас" можуть зняти з розіграшу УХЛ за повторне порушення регламенту

Поки що клуб буде покарано технічною поразкою за участь у матчі з ХК "Дніпро" (3:1) шести дискваліфікованих гравців.

"Донбас" можуть зняти з розіграшу УХЛ за повторне порушення регламенту
Фото: фху

Пресслужба Федерації хокею України повідомила, що ХК "Донбас" буде покарано технічною поразкою за участь у матчі з ХК "Дніпро" (3:1) шести дискваліфікованих гравців.

Раніше ФХУ дискваліфікувала хокеїстів, які покинули розташування збірної України перед турніром в Угорщині на вимогу власника "Донбасу" Бориса Колеснікова через конфлікт із Федерацією.

ФХУ наголошує, що за повторне порушення регламенту "Донбас" можуть зняти з розіграшу УХЛ.

Нагадаємо, цього тижня було оголошено про створення шістьма клубами української Суперліги. Одним з її ініціаторів виступив ХК "Донбас".

Григорій МухінГригорій Мухін
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