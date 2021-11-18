Жіночу футбольну збірну України очолив екснаставник "Барселони"

Фото: Павло Курбанов Луїс Кортес

В Києві в приміщенні Будинку футболу відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу.

Одним із важливих рішень, ухвалених на засіданні, стало затвердження головним тренером жіночої збірної України іспанського спеціаліста Луїса Кортеса, повідомляє пресслужба УАФ.

"Завдяки цьому наші футболістки збірної та жіночих клубних команд отримають можливість перейняти найкращий європейський досвід. Адже Луїс разом із двома помічниками з Іспанії готові не лише тренувати збірну, а й ділитися своїми знаннями з розвитку жіночого футболу, які вони успішно реалізували в Каталонії.

Запрошення фахівця такого рівня, як Луїс Кортес, стане гарним внеском у нашу стратегію розвитку жіночого футболу в Україні", - прокоментував цю подію президент УАФ, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко.

У свою чергу, іспанський фахівець подякував керівництво українського футболу за це призначення.

"Я вдячний УАФ за віру в мене. Готовий у своїй роботі не тільки допомагати національній жіночій збірній, але й використовувати свій досвід і знання для розвитку жіночого футболу в Україні загалом.

Чудово усвідомлюю, наскільки цей напрямок є важливим для керівництва асоціації й української футбольної спільноти загалом, і матиму за честь долучитися до його розвитку",- сказав після призначення на нову посаду Кортес.

Минулого сезону він разом із "Барселоною" завоював требл – привів команду до перемоги у Лізі чемпіонів, чемпіонаті та Кубку Іспанії. 35-річного спеціаліста також було визнано тренером року жіночих команд за версією УЄФА.

Зазначимо, що протягом сезону у Луїса виникли розбіжності в роздягальні "Барселони", через що футболістки відмовилися з ним працювати. Керівництво клубу негайно звільнило тренера.

На нинішній посаді Кортес змінив Наталю Зінченко, яка пішла у відставку.