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Мугуруса перемогла на Підсумковому турнірі WTA

У фіналі вона здолала Анетт Контавейт.

Гарбіньє Мугуруса
Фото: EPA/UPG
Гарбіньє Мугуруса

У мексиканській Гвадалахарі завершився Підсумковий турнір WTA.

У фіналі зустрілися іспанська тенісистка Гарбіньє Мугуруса (№5 WTA) і представниця Естонії Анетт Контавейт (№8 WTA).

Перемогу у двох сетах святкувала Мугуруса – 6:3, 7:5.

Цікаво, що в другому сеті іспанка відігралася з рахунку 3:5.

Матч тривав 1 годину і 39 хвилин.

Для Мугуруси це десятий трофей у кар'єрі.

Додамо, що Гарбіньє стартувала на турнірі невдало, програвши на Estadio Akron de Tenis у трьох сетах чешці Кароліні Плішковій. Але потім виграла чотири зустрічі поспіль.

Таким чином, гонорар іспанки за 5 матчів становить $1,570,000, або приблизно $314 тисяч за матч.

Григорій МухінГригорій Мухін
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