Фото: EPA/UPG Гарбіньє Мугуруса

У мексиканській Гвадалахарі відбувся перший півфінальний матч Підсумкового турніру WTA, в якому зійшлися представниці Іспанії Гарбіньє Мугуруса (№5 WTA) і Паула Бадоса (№10 WTA).

Більш рейтингова Мугуруса впевнено обіграла суперницю у двох сетах з однаковим рахунком 6:3.

Тенісистки провели на корті 1 годину і 26 хвилин.

Гарбіньє у фіналі чекає на переможницю пари Марія Саккарі (№6 WTA, Греція) - Анетт Контавейт (№8 WTA, Естонія).