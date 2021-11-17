У мексиканській Гвадалахарі відбувся перший півфінальний матч Підсумкового турніру WTA, в якому зійшлися представниці Іспанії Гарбіньє Мугуруса (№5 WTA) і Паула Бадоса (№10 WTA).
Більш рейтингова Мугуруса впевнено обіграла суперницю у двох сетах з однаковим рахунком 6:3.
Тенісистки провели на корті 1 годину і 26 хвилин.
First into the #AKRONWTAFinals 😤— wta (@WTA) November 16, 2021
🇪🇸 @GarbiMuguruza secures the straight-sets win over fellow Spaniard Badosa. pic.twitter.com/1w2bURNDQO
Гарбіньє у фіналі чекає на переможницю пари Марія Саккарі (№6 WTA, Греція) - Анетт Контавейт (№8 WTA, Естонія).