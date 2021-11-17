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Відома перша фіналістка Підсумкового турніру WTA

Гарбіньє Мугуруса виграла іспанське дербі.

Гарбіньє Мугуруса
Фото: EPA/UPG
Гарбіньє Мугуруса

У мексиканській Гвадалахарі відбувся перший півфінальний матч Підсумкового турніру WTA, в якому зійшлися представниці Іспанії Гарбіньє Мугуруса (№5 WTA) і Паула Бадоса (№10 WTA).

Більш рейтингова Мугуруса впевнено обіграла суперницю у двох сетах з однаковим рахунком 6:3.

Тенісистки провели на корті 1 годину і 26 хвилин.

Гарбіньє у фіналі чекає на переможницю пари Марія Саккарі (№6 WTA, Греція) - Анетт Контавейт (№8 WTA, Естонія).

Григорій МухінГригорій Мухін
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