У мексиканській Гвадалахарі стартував Підсумковий турнір WTA.

Першими на корт вийшли представниці групи Теотіуакан естонка Анетт Контавейт (№8 WTA) та чешка Барбора Крейчикова (№3 WTA). Перемога дісталася Анетт - 6:3, 6:4.

У другому матчі цієї групи четверта ракетка світу, чеська тенісистка Кароліна Плішкова в завзятому трисетовому поєдинку зламала опір іспанки Гарбіньє Мугуруси (№5 WTA) - 4:6, 6:2, 7:6 (8-6).

Матч тривав 2 години і 28 хвилин.

Сьогодні в боротьбу включаться учасниці группи Чічен-Іца - Арина Соболенко (№2 WTA, Білорусь), Марія Саккарі (№6 WTA, Греція), Іга Свьонтек (№9 WTA, Польща) та Паула Бадоса (№10 WTA, Іспанія).

У півфінал вийдуть по дві кращі тенісистки з кожної групи.