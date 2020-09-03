Перша сіяна на US Open вилетіла вже у другому раунді

Уже у другому колі US Open відбулася гучна сенсація. Перша сіяна одиночного турніру Кароліна Плішкова (№3 WTA) програла француженці Каролін Гарсії (№50 WTA) - 1:6, 6:7 (2-7).

Чешка подала 3 ейси, стільки ж зробила подвійних помилок і реалізувала 1 з 6 брейків.

Додамо, що перший номер посіву Кароліна отримала після того, як Ешлі Барті і Сімона Халеп відмовилися від участі в US Open-2020 через пандемію COVID-19.

Нагадаємо, що в першому раунді Плішкова пройшла українку Ангеліну Калініну у двох партіях - 6:4, 6:0.