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"Манчестер Юнайтед" здійснив перше гучне придбання цього літа

"Аякс" відпустив Доні ван де Бека.

Доні ван де Бек
Фото: МЮ
Доні ван де Бек

"Манчестер Юнайтед" оголосив про підписання півзахисника "Аякса" і збірної Нідерландів Доні ван де Бека.

Контракт із талановитим 23-річним гравцем укладено на п'ять років з можливістю продовження ще на рік, інформує пресслужба "червоних дияволів".

Сума трансферу не розголошується, але раніше ЗМІ озвучували цифру в 40 млн фунтів.

У минулому сезоні на рахунку Доні - 37 матчів за "Аякс", у яких він забив 10 голів і віддав 11 асистів.

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