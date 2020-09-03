"Манчестер Юнайтед" здійснив перше гучне придбання цього літа

"Манчестер Юнайтед" оголосив про підписання півзахисника "Аякса" і збірної Нідерландів Доні ван де Бека.
Контракт із талановитим 23-річним гравцем укладено на п'ять років з можливістю продовження ще на рік, інформує пресслужба "червоних дияволів". Hi everyone,
Hope you're well.
Just announcing @Donny_Beek6.
Regards, @ManUtd. pic.twitter.com/Exq6b2M5jy
Hi everyone,
Сума трансферу не розголошується, але раніше ЗМІ озвучували цифру в 40 млн фунтів.
У минулому сезоні на рахунку Доні - 37 матчів за "Аякс", у яких він забив 10 голів і віддав 11 асистів.