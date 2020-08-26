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Капітан "Манчестера Юнайтед" отримав 21 місяць тюремного терміну за бійку

Вирок умовний із випробувальним терміном на три роки.

Капітан "Манчестера Юнайтед" отримав 21 місяць тюремного терміну за бійку
Гаррі Магуайр
Фото: EPA/UPG

У Греції відбувся суд над капітаном "Манчестера Юнайтед" Гарі Магвайром після арешту футболіста на грецькому острові Міконос, повідомляє The Sun.

27-річного Магвайра засудили до 21 місяця і 10 днів позбавлення волі за напад за обтяжливих обставин, опір арешту і спробу хабарництва.

Вирок умовний з випробувальним терміном на три роки, оскільки це перший проступок Магвайра, який до того ж належить до дрібних. Гравець збірної Англії має право оскаржити вирок.

Футболіста заарештували за участь у бійці за участю поліцейських у Греції. Магвайр провів дві ночі у в'язниці і був звільнений під заставу 22 серпня.

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