Капітан "Манчестера Юнайтед" отримав 21 місяць тюремного терміну за бійку

У Греції відбувся суд над капітаном "Манчестера Юнайтед" Гарі Магвайром після арешту футболіста на грецькому острові Міконос, повідомляє The Sun.

27-річного Магвайра засудили до 21 місяця і 10 днів позбавлення волі за напад за обтяжливих обставин, опір арешту і спробу хабарництва.

Вирок умовний з випробувальним терміном на три роки, оскільки це перший проступок Магвайра, який до того ж належить до дрібних. Гравець збірної Англії має право оскаржити вирок.

Футболіста заарештували за участь у бійці за участю поліцейських у Греції. Магвайр провів дві ночі у в'язниці і був звільнений під заставу 22 серпня.