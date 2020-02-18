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В матче против "Челси" капитан "Манчестер Юнайтед" ударил соперника ногой в пах

Гарри Магуайр погорячился.

В матче против "Челси" капитан "Манчестер Юнайтед" ударил соперника ногой в пах
Фото: Twitter

Накануне на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне состоялся центральный матч 26-го тура Английской Премьер-Лиги между "Челси" и "Манчестер Юнайтед" (0:2).

В середине первого тайма произошел курьезный эпизод.

В борьбе с форвардом хозяев Миши Батшуайи капитан "красных дьяволов" Гарри Магуайр, который удерживает неофициальный титул самого дорогого защитника в мире, в подкате ударил бельгийца ногой в пах.

После непродолжительного совещания с видео-ассистентом, арбитр встречи Энтони Тейлор не стал наказывать игрока МЮ красной карточкой.

Сам футболист сборной Англии после матча заявил, что он просто выставил ногу, чтобы Батшуайи на него не упал.

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