Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе
Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе
В районе Золотого произошел интенсивный бой, погиб один военный, ранены четверо (обновлено)
В районе Золотого произошел интенсивный бой, погиб один военный, ранены четверо (обновлено)
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
DW: Зеленский овладел непростым искусством - говорить о войне, шутить и выглядеть достойно
DW: Зеленский овладел непростым искусством - говорить о войне, шутить и выглядеть достойно
В матче Ла Лиги Зидан получил сокрушительный удар ногой по лицу
В матче Ла Лиги Зидан получил сокрушительный удар ногой по лицу
Ланет.TV: как обойти блокировку спутникового телевидения в Украине
Новости компанийЛанет.TV: как обойти блокировку спутникового телевидения в Украине
Казус Филарета. Ч.3
Казус Филарета. Ч.3
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Мюнхен 2020: беззубый Запад и предательство Украины
Мюнхен 2020: беззубый Запад и предательство Украины
ГлавнаяСпорт

Свитолина попала в затяжной "штопор": Элина вылетела из турнира уже на первой стадии

Украинка проиграла 52-й ракетке мира.

Свитолина попала в затяжной "штопор": Элина вылетела из турнира уже на первой стадии
Элина Свитолина
Фото: J48tennis.net

В игре лучшей украинской теннисистки Элины Свитолиной (№6 WTA) намечается глубокий кризис.

На турнире серии Премьер в Дубае 25-летняя уроженка Одессы завершила борьбу уже в первом круге, проиграв 52-й ракетке мира Дженнифер Брэди, которая успешно преодолела квалификацию. В поединке против американки Элина взяла лишь 3 гейма - 2:6, 1:6.

Отметим, что это уже пятое поражение украинки в новом сезоне при шести победах.

На прошлой неделе Свитолина зачехлила ракетку в четвертьфинале Открытого чемпионата Таиланда, проиграв японке Нао Хабино – 4:6, 2:6.

Со следующей недели Элина опуститься на седьмое место в мировом рейтинге.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также