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"Динамо" закрыло проект клубного журнала

Причины не называются.

"Динамо" закрыло проект клубного журнала
Фото: Динамо

Киевское "Динамо" прекращает выпуск официального клубного журнала.

Сегодня вышел в свет последний, 107-й, его выпуск.

"Сегодня вышло последнее, сто седьмое, число официального клубного журнала футбольного клуба "Динамо" (Киев). История журнала - это документальный летопись 18-ти лет жизни клуба и его болельщиков. Спасибо всем, кто в эти годы был вместе с нами.

Особая благодарность Сергею Полховскому, который придумал этот журнал, и Игорю Суркису, который сделал возможным его издание.

Мы сделали на самом деле доброе дело!", - написал в Facebook глава департамента "Динамо" по работе со СМИ Николай Несенюк.

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