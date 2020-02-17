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"Барселона" в следующем сезоне будет выступать в необычной черной форме

Назад в будущее.

Издание footyheadlines опубликовало фотографии футболок от Nike Barcelona 2020-21, в которых будет выступать каталонская команда.

Футболка Nike FC Barcelona 2020-21 будет преимущественно черной, в сочетании с металлическим золотым вкраплением логотипа и отделки.

Фото: footyheadlines.com

Nike не будет использовать полноцветный герб "Барселоны", а будет использовать монохромный черно-золотой.

Ранее "Барселона" выступала в подобной форме в неудачном для себя сезоне-2013/14.

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Фото: footyheadlines.com
"Барселона"

Напомним, в заключительном туре чемпионата каталонцы на "Камп Ноу" принимали "Атлетико". Для победы в Ла Лиге "Барселоне" нужно было одержать победу с любым счетом.

По ходу матча хозяева выигрывали 1:0, но удержать преимущество не смогли - встреча завершилась вничью 1:1 и чемпионом стало "Атлетико". "Золотой" для мадридцев гол записал на свой счет Диего Годин.

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