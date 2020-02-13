Бюджет Барселоны на 14% состоит из отчислений одноименного футбольного клуба

Каждый седьмой евро в городской бюджет поступает от ФК "Барселона".

Транснациональная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) представила отчет об экономическом влиянии футбольного клуба "Барселона" на ВВП Каталонии.

В частности, на создание рабочих мест и налоговые поступления, как в городском, так и региональном значении.

Отмечается, что клуб в период с июля 2018 года по июнь 2019 года принес столице Каталонии 1 млрд 190 млн евро, что составляет 1,46% от ВВП всего города, сообщается на официальном сайте "Барселоны".

Благодаря "Барселоне" в городе появилось практически 20 тыс. новых рабочих мест (2,65% от всех рабочих мест в городе).

Что касается данных по перечислениям в городской бюджет, то футбольный гранд перечисл 366 млн евро, что составляет 13,8% от бюджета городского совета.

Кроме того, "Барселона" помогает в развитии всего региона.

В частности, клуб принес Каталонии 1,4 млрд евро - это составляет 0,57% ВВП Каталонии.