Україна кварталу
Україна кварталу
Экс-наставник "Шахтера" отказывается подписывать играющего у него экс-хавбека "Шахтера"
Экс-наставник "Шахтера" отказывается подписывать играющего у него экс-хавбека "Шахтера"
Путин перед роспуском правительства пытался убедить Лукашенко в объединении РФ и Беларуси в "сверхдержаву", – Bloomberg
Путин перед роспуском правительства пытался убедить Лукашенко в объединении РФ и Беларуси в "сверхдержаву", – Bloomberg
​Офис президента хочет сделать на Донбассе экономический хаб
​Офис президента хочет сделать на Донбассе экономический хаб
ВОЗ назвала коронавирус угрозой №1
ВОЗ назвала коронавирус угрозой №1
Комбату "Червню" Андрею Гергерту нужна помощь в борьбе с раком желудка
Комбату "Червню" Андрею Гергерту нужна помощь в борьбе с раком желудка
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
Суд запретил доступ к сайтам PariMatch, Favorit, 1XBet, "Космолот" и десяткам онлайн-казино
Суд запретил доступ к сайтам PariMatch, Favorit, 1XBet, "Космолот" и десяткам онлайн-казино
В Гонконге выдвинули новую версию распространения коронавируса
В Гонконге выдвинули новую версию распространения коронавируса
ГлавнаяСпорт

Бюджет Барселоны на 14% состоит из отчислений одноименного футбольного клуба

Каждый седьмой евро в городской бюджет поступает от ФК "Барселона".

Бюджет Барселоны на 14% состоит из отчислений одноименного футбольного клуба

Транснациональная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) представила отчет об экономическом влиянии футбольного клуба "Барселона" на ВВП Каталонии. 

В частности, на создание рабочих мест и налоговые поступления, как в городском, так и региональном значении.

Отмечается, что клуб в период с июля 2018 года по июнь 2019 года принес столице Каталонии 1 млрд 190 млн евро, что составляет 1,46% от ВВП всего города, сообщается на официальном сайте "Барселоны".

Благодаря "Барселоне" в городе появилось практически 20 тыс. новых рабочих мест (2,65% от всех рабочих мест в городе).

Что касается данных по перечислениям в городской бюджет, то футбольный гранд перечисл 366 млн евро, что составляет 13,8% от бюджета городского совета.

Кроме того, "Барселона" помогает в развитии всего региона.

В частности, клуб принес Каталонии 1,4 млрд евро - это составляет 0,57% ВВП Каталонии.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также