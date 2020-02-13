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Нардеп от "Слуги народа" Беленюк не включил братьев Кличко в топ-6 спортсменов в истории Украины

Зато включил Эльбруса Тадеева.

Нардеп от "Слуги народа" Беленюк не включил братьев Кличко в топ-6 спортсменов в истории Украины
Жан Беленюк и Василий Ломаченко
Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Украинский борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио, двукратный чемпион мира Жан Беленюк, представляющий в парламенте партию "Слуга народа" назвал лучших, по его мнению, украинских спортсменов времен независимости страны.

"Не буду расставлять их по местам, для меня это будет некорректно. Они все прославляли Украину, они гордость нашей страны, все они на первом месте.

Есть такие виды спорта, в которых можно взять, как Фелпс, 8 золотых медалей (Майкл Фелпс, американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион, - прим. LB.ua). А в другом виде спорта, например, в тяжелой атлетике, можно взять одну медаль, но тоже золотую. Как их сравнивать? Кто из них круче?

Яна Клочкова. Андрей Шевченко. Ольга Харлан, Эльбрус Тедеев, Василий Ломаченко. Александр Усик", - сказал Жан в интервью YouTube-каналу Вацко Live.

При этом Беленюк отметил, что боится кого-то забыть, особенно из тех, кто уже закончил свои выступления. В частности, остались вне списка братья Виталий и Владимир Кличко.

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