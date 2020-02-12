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Рестлер уложил трех соперников прыжком со 2-го этажа торгового центра на помост

Пи-Джей Хоукс исполнил новый трюк в мире рестлинга.

Рестлер уложил трех соперников прыжком со 2-го этажа торгового центра на помост
Фото: YouTube

Рестлер Пи-Джей Хоукс совершил новый трюк, ранее никем не исполнявшийся.

Отметим, трюк был весьма рисковый. Американец со второго этажа в торговом центре прыгнул на трех оппонентов, которые в это время возились на помосте ринга, и уложил всех.

Рестлер подписал видео: "Известно, что ястребы (хоукс, - прим. LB.ua) летают, они просто не сказали вам, что это было со второго этажа торгового центра".

Напомним, рестлер скончался на ринге прямо во время поединка в Лондоне.

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