Рестлер Пи-Джей Хоукс совершил новый трюк, ранее никем не исполнявшийся.

Отметим, трюк был весьма рисковый. Американец со второго этажа в торговом центре прыгнул на трех оппонентов, которые в это время возились на помосте ринга, и уложил всех.

Рестлер подписал видео: "Известно, что ястребы (хоукс, - прим. LB.ua) летают, они просто не сказали вам, что это было со второго этажа торгового центра".

Hawx's are known to fly, they just didnt tell you it was off the second story of the mall. 🤼‍♂️🕊 @WildKatSports @LukeHawx504 pic.twitter.com/C8iJNWWrT0 — PJ Hawx (@pj_hawx) February 10, 2020

Напомним, рестлер скончался на ринге прямо во время поединка в Лондоне.