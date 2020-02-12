Фото: f1news.ru

"Скудерия Феррари" первой из команд Формулы-1 официально представила публике новую машину на сезон-2020.

Накануне вечером в театре "Ромоло Валли" в городке Реджо-Эмилиа, где родился национальный флаг Италии, прошла красивая церемония.

После вступительных речей руководителей "конюшни" о задачах на сезон гости и журналисты увидели болид, с которой команда надеется в этом году побороться за титул.

Новинка получила имя SF1000 – в честь 1000-го Гран При Формулы-1 в этом году, и 1000-го Гран При в истории Ferrari.

Фото: f1news.ru

Фото: f1news.ru