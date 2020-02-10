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Mercedes представил новую ливрею болида Формулы-1, в которую добавил красный цвет

Чемпионы Формулы-1 показали новую расцветку болида.

Mercedes представил новую ливрею болида Формулы-1, в которую добавил красный цвет
Фото: Skysports.com

Команда Формулы-1 Mercedes представила новую ливрею машины на 2020 год, в которых будут выступать гонщики команды Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

Также команда объявила о новом спонсорском контракте с компанией INEOS, что и привело к небольшим изменениям в цветах болида.

С сезона-2020 на машине добавится немного красного цвета.

Новый болид будет показан 14-го февраля.

Напомним, Mercedes неизменно побеждал в Кубке конструкторов 6 последних сезонов, что является рекордом в Формуле-1, а его гонщики неизменно становились чемпионами мира: 5 раз побеждал британец Льюис Хэмилтон (2014-2015, 2017-2019) и однажды немец Нико Росберг (2016).

Фото: Skysports.com
Фото: Skysports.com

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