Команда Формулы-1 Mercedes представила новую ливрею машины на 2020 год, в которых будут выступать гонщики команды Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

Также команда объявила о новом спонсорском контракте с компанией INEOS, что и привело к небольшим изменениям в цветах болида.

С сезона-2020 на машине добавится немного красного цвета.

Новый болид будет показан 14-го февраля.

Напомним, Mercedes неизменно побеждал в Кубке конструкторов 6 последних сезонов, что является рекордом в Формуле-1, а его гонщики неизменно становились чемпионами мира: 5 раз побеждал британец Льюис Хэмилтон (2014-2015, 2017-2019) и однажды немец Нико Росберг (2016).

Фото: Skysports.com